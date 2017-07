Pour Philippot, le FN défend “le droit à l’IVG et le droit à la contraception”

Refondation du FN. Dans un courrier interne adressé aux membres de son groupe de travail et publié en exclusivité par LeFigaro.fr, Florian Philippot met les pieds dans le plat en relevant une série de sujets clivants au sein du FN, dont la question du nom. «Front National fait peur» juge-t-il, avant d’ajouter: «Sommes-nous vraiment aussi clairs et précis qu’on le croit sur l’immigration? Pourquoi tant de nos compatriotes sont-ils encore persuadés que ce discours est «raciste»? Comment doit-on parler aux Français issus de l’immigration?… Il a fallu attendre le 1er mai 2016 pour qu’une élue et cadre nationale de notre mouvement dise publiquement, et en meeting devant 2500 militants, que notre parti bien sûr défend le droit à l’IVG et le droit à la contraception. Ces éléments sont dans notre programme depuis longtemps, essentiellement sous l’impulsion de Marine Le Pen, mais pourquoi hésiter à le dire aussi clairement?»