Belgrade (Serbie) : des milliers de personnes manifestent contre l’europride homosexuelle prévue en septembre (VIDÉO)

#BREAKING #SERBIA

🔴SERBIA :#VIDEO THOUSANDS PROTEST AGAINST “EURO PRIDE”!

Today in Belgrade 50,000 people gathered to defend the traditional values ​​of FAMILY & to say NO TO EURO PRIDE scheduled for September in Serbia#BreakingNews #Belgrade #EuroPride #Protests #Protesta pic.twitter.com/r0el3etW9w

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) August 14, 2022