Avec plaisir : en fait les premiers sont des citoyens français et les second non. Depuis l’abandon du suffrage censitaire le droit de vote est réservé à ceux qui ont la citoyenneté française et non à ceux qui payent des taxes.

N'hésitez pas si vous avez d'autres questions.

— Hermine (@Ereminette) August 15, 2022