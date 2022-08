Les vacances au bled demandent une véritable logistique, des privations et des économies. D’après Libération elles permettent aux jeunes maghrébins d’échapper le temps des vacances au racisme et au contrôle au faciès ? Qu’est-ce qui pousse les 4 millions de maghrébins et leur descendant à retrouver leurs racines, reportage au Marché d’Orgemont et à Rose Bertin à Epinay-sur-Seine :

Source : VA+