"On a critiqué la précipitation des médias à annoncer l’arrestation de Dupont de Ligonnès. On a moins souligné le contraste criant entre cet empressement et la prudence de sioux dont ils ont fait preuve dans l’affaire de la préfecture de police" @Causeur https://t.co/Q9WM3t98nV

— Elisabeth Lévy (@ELevyCauseur) 14 octobre 2019