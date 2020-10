Euuuuuh même ça on ne peut plus le dire @TwitterFrance ? On ne peut plus dénoncer l’islamisme et ses complices ? Vous êtes sérieux là ? Terrifiant. Cc @ZinebElRhazoui @SoMabrouk @PascalPraud #Eragny pic.twitter.com/7ZhhaA96iF

— Damien Rieu (@DamienRieu) October 17, 2020