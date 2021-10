En 2022, lutte des classes ou lutte identitaire ? François Bousquet VS François Bégaudeau (DÉBAT)

À l’approche des Présidentielles de 2022, rien n’est encore joué. Emmanuel Macron jouit d’une remarquable stabilité à 24% des intentions de vote, mais les candidats de droite se démarquent dans les pronostics. Dans les médias, le probable candidat Éric Zemmour radicalise le débat. À l’inverse, la gauche peine à imposer ses thématiques de prédilection quand l’ensemble de ses candidats cumulent moins de 30% des intentions de vote au premier tour.

La droite répondra-t-elle pour autant aux besoins des Français ? La question du pouvoir d’achat arrive en effet en tête de leurs préoccupations. Inversement, la gauche peut-elle de nouveau créer une dynamique ? Jean-Luc Mélenchon cumulait près de 20% des voix au premier tour en 2017.

Pour faire le point, Sputnik donne la parole à deux intellectuels en franc désaccord. L’écrivain, réalisateur et scénariste François Bégaudeau qui vient de faire paraître Notre joie aux éditions Fayard et François Bousquet, éditeur et rédacteur en chef de la revue Éléments :