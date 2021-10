Ombres et lumières du rapport Sauvé (Jean-Pierre Maugendre et Jeanne Smits)

Ombres et lumières du rapport Sauvé (Jean-Pierre Maugendre et Jeanne Smits)

Au sommaire de ce numéro de “Terre de mission” :

Église universelle : Peut-on douter du Concile Vatican II ?

Dans le motu proprio Traditionis custodes, le pape François stigmatise ceux qui en viennent à “douter du Concile Vatican II”. Après avoir rappelé ce qu’est un concile et le degré d’autorité de ses textes, le père Jean-François Thomas analyse les rapports du pape et du concile ainsi que le caractère particulier du Concile Vatican II qui s’est voulu pastoral.

Église en France : Le rapport de la commission Sauvé

Le 5 octobre, Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise) présentait, après 32 mois de travaux, aux évêques de France, le rapport de sa commission. Jeanne Smits livre quelques éléments de réflexion sur ce copieux document de 2 500 pages où se mêlent faits incontestables, projections surprenantes et propositions inacceptables.

Église en Marche : Une âme pour la Bretagne : Yann-Vari Perrot

Tout récent biographe de l’abbé Perrot, Youenn Caouissin présente le portrait attachant de l’abbé Yann-Vari Perrot, chantre de la Bretagne catholique et défenseur passionné de ses traditions, de sa langue, de ses coutumes, etc. Assassiné en 1943 par un maquisard communiste, l’abbé Perrot fut aussi un modèle de prêtre : excellent prédicateur, zélé, pauvre et charitable.

Source : TV Libertés