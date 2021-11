Sur Transparence Santé, on peut lire que Gilles Pialoux, adepte du confinement des non vaccinés,a perçu 59 fois une rémunération de labos entre 2016 et 2020, hors indemnisations de frais de repas et voyages.

Voilà pourquoi, ils n'arrêteront jamais de nous emmerder à la télé !

.

— François Ducrocq (@FrancoiDucrocq) November 16, 2021