Complément d’enquête / Hollande, “la gâchette facile” ?

François Hollande a-t-il commandité durant son mandat une quarantaine d’exécutions ciblées, dans le Sahel, en Irak et en Syrie ? Extrait d’un “Complément d’enquête” sur une “liste” présumée de jihadistes français à exécuter. Vincent Nouzille, spécialiste des questions de renseignement et auteur d’un livre sur Les Tueurs de la République (éd. Fayard), l’affirme : en matière d’assassinats ciblés, François Hollande aurait été le plus actif des présidents de la Ve République. “Je me suis rendu compte qu’il avait la gâchette facile. Ces opérations pouvaient prendre plusieurs formes : classique, comme les opérations Homo [pour homicide], menées par les services secrets sur ses territoires étrangers. Soit, dans le cas d’une guerre ‘classique’ comme lors des opérations en Irak : là, ce sont par exemple les militaires des forces spéciales qui interviennent au sol pour aller infiltrer un territoire et cibler quelqu’un dans une maison, un camp, etc.”