« Les anti-vaccins sont dominants sur les réseaux sociaux »

Les Chroniques de Jacques Sapir. Les vaccins suscitent aujourd’hui en France une inquiétude réelle. Les progrès apportés par ces vaccins ne sont pas discutables. Non que ces vaccins soient totalement sans danger. Tous les vaccins, comme d’ailleurs tout médicament actif, peuvent présenter un risque. C’est sans nul doute la méthode du gouvernement qui est contestable. En décidant de rendre 11 vaccins obligatoires, sans faire preuve de pédagogie, il a probablement réactivé des peurs latentes. Si certaines peurs sur les vaccins peuvent se révéler imaginaires, le poids des grands laboratoires, leur capacité à faire pression sur les autorités, est lui bien réel. Invités : Franck Stora, médecin, ancien membre de la Haute Autorité de Santé, Claude Le Pen, professeur de sciences économiques à l’université Paris Dauphine, directeur du master “Économie et gestion de la santé” et Frédéric Bizard, économiste, enseignant à Sciences Po et spécialisé sur les questions de protection sociale et de santé.