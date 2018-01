Marche pour la Vie : téléchargez l’appli !

L’Institut France Renaissance (https://www.france-renaissance.org) soutient la Marche pour la Vie du 21 janvier. Il propose à tous ceux qui disposent de son application téléphonique (téléchargeable ici: https://france-renaissance.org/app/) et qui participeront à la Marche de s’enregistrer et de recevoir en cadeau le pdf du dernier livre de Guillaume de Thieulloy: “Vérité et politique” sur la dérive totalitaire de la démocratie relativiste (que vous pouvez aussi acquérir en livre physique ici: https://www.les4verites.com/produit/verite-et-politique).

Une façon de se préparer doublement à la révision des lois de bioéthique, à la fois en manifestant et en se formant!

Rappelons que l’application France Renaissance utilise la technologie ucampaign utilisée notamment par la campagne de Donald Trump et pourra nous aider à nous organiser localement pour peser sur le débat bioéthique.