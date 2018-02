Communiqué : notre page Facebook bloquée !

Communiqué de Guillaume de Thieulloy, directeur de la publication des Nouvelles de France :

Certains de nos lecteurs ont pu observer qu’en fin de semaine dernière, notre page Facebook a été bloquée. Ce genre de mésaventures nous était déjà arrivé ponctuellement. Mais l’étrangeté de cette dernière attaque consiste en ce que plusieurs pages, liées à plusieurs sites de réinformation travaillant sur des sujets divers et n’ayant en commun, outre leur attachement à la civilisation chrétienne, que leur directeur de publication,moi-même, ont aussi été bloquées…

J’ai naturellement prié nos informaticiens de me renseigner au plus vite sur la cause de ce problème. Mais, dans l’hypothèse où il s’agirait d’une censure idéologique, il me semble important et urgent que nous prenions, tous ensemble, nos dispositions pour éviter que ce genre d’attaques ne ruine notre travail collectif. Je vous propose donc, chers amis lecteurs, de vous abonner à nos lettres d’information quotidienne ou hebdomadaire. Si les réseaux sociaux nous devenaient inaccessibles, il faudrait, en effet, que nous puissions tout de même faire connaître le plus largement possible nos informations les plus importantes et le partage de courriels, même s’il est moins efficace que le partage sur Facebook, permet tout de même de toucher des millions de personnes.

Plus que jamais, je compte sur votre mobilisation.