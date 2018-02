États-Unis : elle gagne au loto mais ne peut pas toucher son demi-milliard de dollars

Une Américaine a remporté un joli jackpot à la loterie du Powerball: 560 millions d’euros (460 millions d’euros). Mais son gain a été suspendu, car la gagnante a refusé de dévoiler son identité. Elle a souhaité rester anonyme pour éviter l’exposition médiatique. Or, aux États-Unis, il est obligatoire de dévoiler son identité pour toucher son gain. Face à cette décision, la gagnante a décidé de faire appel à la justice pour faire valoir ses droits et défendre son anonymat et sa vie privée :