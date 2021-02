Trans, féministes, végans… les héros de la Génération Brut ! (DÉCRYPTAGE)

Dans une série documentaire disponible depuis le 29 janvier dernier sur Prime Video, le média Brut s’essaie au format long. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les producteurs ont annoncé la couleur d’entrée de jeu. Au fil de cinq séries de portraits, Brut nous présente les « héros » de « sa » génération, celle des millenials : végans, féministes, trans, libertins, écolos… Non seulement les reportages regorgent de propagande progressiste, à la limite de la caricature, mais en plus l’exercice est raté. À trop vouloir faire dans l’idéologie, Brut nous sert une production ennuyeuse et sans intérêt. L’occasion pour Christopher Lannes de nous raconter sa douloureuse expérience, un véritable voyage au pays des bobos névrosés :

Source : TV Libertés