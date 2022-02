Les Bobards d’Or 2022 : France Info rafle la mise !

Lundi 7 février, pour sa 13ème édition, la traditionnelle cérémonie des Bobards d’Or 2022 s’est tenue au Théâtre du Gymnase ! Et c’est Lise Vogel, la jeune première de chez France Info qui a remporté le premier prix, suivie de près par Delphine Ernotte, la patronne de France Télévision. La troisième place a été attribuée à un médecin de plateau, le néphrologue de la Pitié-Salpêtrière, Gilbert Deray ! Cette année encore, un podium de la mauvaise foi bien mérité.

Une soirée de haute volée présentée par les journalistes de TVLibertés, Floriane Jeannin, l’animatrice des Femmes et des Enfants d’abord, et Jules Blaiseau, le présentateur d’I-Média. Le tout sous le regard critique d’un jury prestigieux : Nicolas Vidal, Nicolas Faure, Jean-Yves Le Gallou et le directeur général de TVL, Martial Bild. L’occasion de rire de ceux qui se moquent de vous au quotidien : les journalistes menteurs et soumis du Système.