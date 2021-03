Stratégie d’influence : du complotisme au mensonge d’État (Alain Juillet)

Dans cet épisode de “La Source” (RT France), Alain Juillet aborde l’influence et décrypte comment elle est au centre du jeu médiatique et politique. Revenant d’abord sur la définition du complotisme, l’ancien haut responsable à l’intelligence économique déplore que « dans le débat d’idée s’est créé une barrière infranchissable opposant les défenseurs du bien commun et les thuriféraires du mal absolu ». Il affirme que les accusations intempestives de complotisme «sont en contradiction avec les principes de la démocratie» et contribuent à interdire « la liberté de penser autrement ». S’appuyant à la fois sur des exemples historiques et dans l’actualité récente, en France ou aux États-Unis, il aborde le rôle des réseaux sociaux et s’attaque même aux États : « Font-ils preuve d’influence ou de complotisme quand il veulent faire croire à leurs concitoyens des vérités qui n’en sont pas » ? Selon Alain Juillet, « il faut retrouver nos fondamentaux et sortir d’un piège dont personne ne peut sortir gagnant dans la durée » et surtout « réapprendre à penser autrement ».