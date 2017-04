Marine Le Pen : « Avec moi, il n’y aurait pas eu les terroristes du Bataclan. Ils ne seraient tout simplement pas rentrés dans notre pays »

À six jours du premier tour de l’élection présidentielle, Marine Le Pen était en meeting au Zénith de Paris ce lundi soir. La candidate du Front national a développé un argumentaire offensif sur l’immigration et la lutte contre le terrorisme: « Avec moi, il n’y aurait pas eu Mohamed Merah, le tueur de militaires et d’enfants juifs. Avec moi, il n’y aurait pas eu les terroristes migrants du Bataclan et du stade de France ». « Ils ne seraient tout simplement pas rentrés dans notre pays », a-t-elle affirmé.