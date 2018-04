CESE : les Scouts et Guides de France, la JOC et le MRJC incapables de se prononcer contre l’euthanasie

Qui ne dit mot consent :

Trois jours après sa publication, l’avis voté par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur la fin de vie dérange toujours. La Vie avait révélé la position des trois mouvements d’Église membres du groupe groupe des Organisations étudiantes et mouvements de jeunesse – Scouts et guides de France (SGDF), Joc et MRJC – qui n’ont « pas pris part au vote », parce qu’ils n’étaient pas, selon eux, concernés par un tel sujet de type « sociétal ». Il ne s’agit pas d’une abstention, au niveau juridique du terme, puisqu’ils ne se sont pas rendus aux urnes et ne sont donc pas comptabilisés dans le nombre d’« abstentions ». Ils ne sont simplement comptabilisés nulle part.