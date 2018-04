Un rapport du Conseil de l’Ordre des Médecins alerte sur l’augmentation du nombre d’agressions subies par les praticiens : 1035 d’entre eux ont déclaré avoir été agressés en 2017, et cela ne concerne que ceux qui ont souhaiter le dénoncer. Incapacité à gérer la frustration, l’attente : certains patients sont de plus en plus violents…