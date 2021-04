La bataille de Saint-Aubin du Cormier (La Petite Histoire)

La bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, le 28 juillet 1488, est un tournant décisif dans l’histoire de la Bretagne. Ce jour-là, l’armée royale menée par Louis de La Trémoille remporte une victoire totale sur les troupes bretonnes et leurs alliés anglais, allemands et espagnols, accompagnés également par un certain nombre de princes rebelles. Même si trois années de campagne suivront, cette bataille marque non seulement un coup d’arrêt décisif à la révolte des princes mais aussi, et surtout, la fin de l’indépendance de la Bretagne. En effet, celle-ci débouche sur le traité du Verger puis sur le mariage entre Anne de Bretagne et Charles VIII. Le rattachement total du duché ne sera plus alors qu’une question de temps :

Source : TV Libertés