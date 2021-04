Reiki : Attention, danger ! (TÉMOIGNAGE)

Présenté comme une pratique source de bien être pour soi et pour les autres, le reiki est en réalité la porte d’entrée de forces maléfiques qui de manière très insidieuse font vivre de pénibles épreuves à ceux qui le pratiquent ou en bénéficient.

Amandine, après plusieurs années de formation et de pratique reiki nous raconte comment elle a découvert la face cachée du Reiki. Découvrez comment après lui avoir apporté un sentiment immédiat de bien être, le reiki a ravagé sa vie personnelle et familiale :