Évidemment on en rigole, mais le résultat des folies woke de Grenoble, c’est que partout en France les règlements d’hygiène, de sécurité et de décence des piscines vont être contestés et déboucher sur la guerre de tous contre tous. #Grenoble #Burkini https://t.co/RnUGQn7Spf

