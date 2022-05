Kévin Bossuet : «La lutte contre l'homophobie est quelque chose de central dans notre société […] A partir du moment où on accepte de faire partie d'un collectif, il faut s'y plier […] Il aurait très bien pu porter ce maillot et on passait à autre chose» dans #MidiNews pic.twitter.com/t3xOpChM5j

— CNEWS (@CNEWS) May 18, 2022