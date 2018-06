Comment la propagande nord-coréenne parle de la rencontre Trump-Kim

Les autorités nord-coréennes ont diffusé un film documentaire retraçant la rencontre historique, mardi 12 juin à Singapour, entre le chef d’Etat nord-coréen, Kim Jong-un, et le président américain, Donald Trump. La vidéo, d’une durée de quarante-deux minutes, se présente comme un journal de bord du déplacement de Kim dont, sans surprise, il fait l’éloge. Plus surprenant en revanche, il vante les richesses de Singapour, territoire modèle du capitalisme, alors que, jusque-là, les médias nord-coréens tentaient de cacher la prospérité des pays voisins. Harold Thibault, journaliste au service International du Monde, analyse les principales séquences de ce film et l’évolution dans la propagande du pays que cela révèle :