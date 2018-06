Les secrets de l’immonde « miel » made in China

Entre 20 et 30% des pots de miel contiendraient une pâte qui n’a rien à voir avec le produit noble que sécrètent les abeilles. Très souvent, il s’agit simplement d’un sirop de glucose. Ce « faux miel » vient souvent de Chine et il est vendu à des prix battant toute concurrence. Les dénominations très fréquentes « miel de l’union européenne et d’ailleurs » permettent de vendre des mélanges dont on connaît mal l’origine. Entre la France et la Chine, la magazine “Tout Compte Fait” (France 2) a mené l’enquête :