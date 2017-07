Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a assuré qu’il était possible de baisser simultanément les dépenses publiques et les impôts. Il entend même mettre en œuvre rapidement les réformes fiscales promises par Emmanuel Macron. Pourra-t-il y parvenir ? La France peut-elle faire des économies en même temps ?

Source : Good Morning Business, mardi 11 juillet 2017, BFM Business.