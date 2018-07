Sommet d’Helsinki : Trump affirme que Poutine est fan de Benjamin Netanyahu

Donald Trump : « C’était une belle rencontre, nous avons parlé de nombreuses choses : du nucléaire, de la guerre, de la paix, de l’économie, de la Syrie, de l’Ukraine, nous avons évoqué de très nombreux sujets, et au bout d’un moment, il n’y avait que nous deux et les interprètes. À la fin de cette rencontre, je pense que nous sommes vraiment arrivés à de bonnes conclusions sur Israël, quelque chose de très fort. M. Poutine croit en Israël, il est fan de Bibi (Benjamin Netanyahu). Nous l’avons beaucoup aidé et l’aiderons beaucoup, ce qui est bon pour nous tous. »

Source : Fox News, lundi 16 juillet 2018, 3h00