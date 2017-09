La lutte contre le manspreading ou “étalement masculin”, un combat vraiment intelligent et utile ?

Les hommes sont-ils tous des salauds (dans les transports en commun) ? Écartent davantage les jambes que les femmes en raison de leurs attributs masculins et, pour certains, d’un manque de savoir-vivre (qui existe aussi chez le sexe opposé) ou pour opprimer et dominer le sexe faible comme certaines féministes paranoïaques semblent le croire ? Début de réponse de la (pourtant) féministe et sexothérapeute Marjorie Cambier.