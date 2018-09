La fondation Jérôme Lejeune publie son nouveau manuel sur la GPA

La légalisation de la Gestation Pour Autrui est une revendication qui avance dans le débat public. La Fondation Jérôme Lejeune alerte les consciences avec un nouveau manuel pédagogique.

La légalisation probable de la « PMA pour toutes », dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, est une étape vers la Gestation Pour Autrui (GPA). Cette dernière s’inscrit dans un calendrier politique bien déterminé. Revendication d’un « droit à l’enfant », égalité des couples, circulaire Taubira, condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme laissées sans appel… La GPA s’immisce indéniablement dans le débat public. On parle même d’une « GPA éthique », une pratique solidaire qui pallierait l’infertilité médicale de certains couples.

Le rapport de la société française à la GPA serait en train d’« évoluer », si l’on en croit le sondage publié par La Croix en janvier 2018, où 64% des Français se disent favorables : 18% pour la GPA « dans tous les cas de figure », et 46% « seulement pour des raisons médicales ».

Devant ces coups de boutoir du « Progrès », il est nécessaire de faire oeuvre de pédagogie et d’éclairer les consciences. Après le manuel bioéthique des jeunes (500 000 exemplaires diffusés en France) et ceux sur l’euthanasie, la PMA et la théorie du genre en SVT, ce nouveau manuel de la Fondation Jérôme Lejeune ouvre au fil des pages les yeux du public sur la recomposition du monde que modèle la GPA sur tous les plans : familial, médical, sociétal, juridique, éthique.

Rédigé par un comité d’experts, ce manuel s’adresse aux jeunes et aux éducateurs, formateurs, professeurs, parents et professionnels de la santé. Cet ouvrage illustré est assorti de citations et de témoignages. Il est mis à disposition sur le site internet de la Fondation Jérôme Lejeune,

www.fondationlejeune.org/manuel-gpa

> Manuel sur la GPA, septembre 2018, 92 pages.