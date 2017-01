Un auditeur de Rance Sphincter à Manuel Valls : « La claque, on est 66 millions à vouloir te la mettre »

Malaise à l’antenne de France Inter. Alors que Manuel Valls répondait aux questions des auditeurs, mercredi 18 janvier, l’un d’entre eux s’est adressé à l’ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la gauche, non pas pour l’interroger, mais pour revenir sur la gifle qu’il avait reçue la veille lors d’une visite à Lamballe (Côtes-d’Armor). « Bonjour Manuel, salut Manu », commence l’auditeur, avant de rapidement enchaîner avec cette réflexion : « Moi je pense que la claque, on est 66 millions à vouloir te la mettre. C’était juste trop bon sans déconner. Il a été parfait, le bonhomme ». Une référence au jeune homme qui a giflé Manuel Valls la veille :