Donald Trump : ses dernières 24 heures à la Maison Blanche

Contrairement à la tradition, le président sortant et le président élu ne se croiseront pas lors de la cérémonie d’investiture de Joe Bide à Washington demain. Les dernières 24 heures de Donald Trump en tant que président des Etats-Unis vont être occupées avant qu’il ne quitte définitivement la Maison Blanche sans croiser son successeur.

D’abord Donald Trump pourrait bien passer une grande partie de ses dernières 24 heures au pouvoir à gracier des personnes à tours de bras. Une centaine selon plusieurs médias américains dont Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, le rappeur Lil Wayne qui risque jusqu’à 10 ans de prison pour possession d’une arme à feu, son ancien conseiller tombé en disgrâce Steve Bannon ou encore un célèbre médecin de Floride condamné pour Fraude. Donald Trump pourrait aussi se gracier lui-même, des membres de sa famille ou certains des assaillants du Capitole.

Demain matin aux aurores, Donald Trump prendra l’hélicoptère pour rejoindre la base aérienne d’Andrews dans le Maryland à quelques kilomètres de la maison blanche afin de présider une cérémonie de départ et recevoir les honneurs militaires. Puis Donald Trump montera dans l’avion présidentiel Air Force One pour la dernière fois et s’envolera direction sa luxueuse propriété à Mar a Lago en Floride où il est attendu à 11 heures.