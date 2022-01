Au fou ! Gérald Darmanin voit des saluts nazis partout, surtout dans les manifs antipass

Taper dans les mains et crier liberté ! voilà ce qu’il y avait sur la photo floue de M.Darmanin. ➡️ M.Darmanin a donc une nouvelle fois menti, et gravement diffamé. Nous réfléchissons à une action en justice. ⤵️ pic.twitter.com/h8cvmYlvTK

Plainte sera déposée rapidement contre M.Darmanin et des médias ayant relayé sans aucune vérification cette grave diffamation, sans même corriger ensuite.

On ne laisse rien passer.

Et on renforce samedi la sécurité pour se protéger des barbouzeries et provocations de M.Darmanin

— Florian Philippot (@f_philippot) January 17, 2022