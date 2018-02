Courrier des lecteurs : Aptitude à l’intégration !

“Il existe plusieurs procédures pour devenir Français mais devenir Français est un choix important qui engage fortement tous les candidats et qui oblige à une adhésion aux valeurs de la République et une volonté que l’avenir de ce pays mais aussi son passé soit désormais le leurs.

La nationalité Française ne doit pas être donnée, elle doit être méritée.

Principalement pour les Musulmans, cette pseudo religion est incompatible avec la culture occidentale, pour être acceptée elle doit se réformer dans le fond et dans la forme, elle est la source de tous les racismes et de tous les combats menés depuis des décennies dans le monde.

Le Coran doit être purgé de tous les versets et Hadith prêchant la haine des non Musulmans allant jusqu’à les supprimer par tous les moyens, ces mots sont insupportables, au nom de l’antiracisme, ils doivent être bannis du vocabulaire. Seuls ceux qui prendrons l’engagement solennel devant un Juge de bannir cet état d’esprit recevront le diplôme “d’apte à s’intégrer, les autres devront de gré ou de force retourner d’où ils viennent. Tout manquement sera passible d’expulsion immédiate avec regroupement familial dans leur pays d’origine. C’est un principe de précaution élémentaire si nous voulons conserver la paix civile et conserver notre image.

N’oublions pas que l’huile et le vinaigre ne se mélange pas et que le bleu et le jaune produisent du vert.”

André