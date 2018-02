Gérald Darmanin fait de l’humour : “J’ai l’impression que Laurent Wauquiez est tombé du côté obscur de la Force”

Jean-Jacques Bourdin recevait Gérald Darmanin dans “Bourdin Direct”, ce lundi 19 février 2018 sur BFMTV et RMC. Le ministre de l’Action et des Comptes publics était visé par deux affaires à caractère sexuel. La première enquête, pour viol, a été classée sans suite vendredi dernier. Intervenant le même jour à l’École de management de Lyon, Laurent Wauquiez a lancé aux étudiants que Gérald Darmanin “sait ce qu’il a fait” et “va tomber”, selon des propos enregistrés à son insu. Le chef de file des Républicains a également demandé la démission du ministre de l’Action et des Comptes publics. Gérald Darmanin a réagi à ces accusations en évoquant une “haine très personnelle” que lui porterait Laurent Wauquiez, “tombé du côté obscur de la Force”. Sur le prétendu “cabinet noir” du président Emmanuel Macron, il a dénoncé des “accusations très graves”, selon lui erronées :