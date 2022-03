Derrière “Le Grand Débat” d’Emmanuel Macron pour calmer les Gilets Jaunes en 2019, McKinsey…

On apprend dans le rapport du Sénat sorti hier que tout le cinéma sur « le Grand débat » de Macron pendant les gilets jaunes en 2019 était une opération intégralement montée par…#McKinsey et cie !

Coût : 3 millions d’euros !

Ça mérite d’être su non ?!

— Florian Philippot (@f_philippot) March 18, 2022