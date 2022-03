– L’UE juge « inacceptable » la fermeture de RFI et France24 au Mali. Macron aussi.

– Il y a trois semaines, les mêmes fermaient en France et dans l’UE les médias RT et Sputnik !

➡️ Le censeur censuré : fallait s’y attendre ! Crédibilité zéro ! 🤦

— Florian Philippot (@f_philippot) March 19, 2022