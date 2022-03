Nous vivons en médiacratie (Julien Rochedy)

Que nos hommes politiques ne sont plus que des communiquants désormais, et en aucun cas des hommes d’état. Ils « prennent » le pouvoir pour, aussitôt, le déléguer à d’autres, non élus. La structure même de notre démocratie actuelle, devenue médiacratie, veut cela. 2/3

Paradoxe grinçant : toujours plus de transparence amène l’opacité : à force de mettre quotidiennement en lumière nos hommes politiques, on en fait forcément des acteurs s’ils veulent être élus, et on laisse la politique, la vraie, a ceux qui restent à l’ombre. 3/3

