Grande distribution : corruption à tous les rayons ? (Martine Donnette)

Est-il possible que les grandes surfaces exploitent en France des millions de mètres carrés en toute illégalité ? Et en toute impunité, donc avec la complicité du gouvernement, des élus et de l’administration ? Or, ces surfaces illicites devraient être fermées et les amendes à encaisser s’élèvent à des centaines de milliards d’euros. Une fraude généralisée destructrice d’emplois à une telle échelle semble impensable, c’est pourtant ce dont témoigne le livre de Martine Donnette, Claude Diot et Patrick Pasin : 418 milliards – La fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l’administration. Quant à son impact sur notre cadre de vie et l’environnement, il est quasiment irréversible…

Source : TV Libertés