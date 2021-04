Vacances de familles nombreuses (DOCUMENTAIRE)

Patrice et Karine ont 13 enfants et ne disposent que de 500 euros pour les vacances. Cette année, ils resteront chez eux, dans la banlieue bordelaise, mais ils prévoient d’organiser des sorties. Chaque été, Claude et Bernadette accueillent dans leur château d’Auvergne leurs enfants et leurs 16 petits-enfants. Bernadette s’occupe de l’intendance tandis que Claude organise les loisirs pour les petits. Hervé a 2 enfants et sa compagne Corinne, en a 3. Pour la première fois, ils partent tous ensemble dans un camping des Sables-d’Olonne, en bungalow :