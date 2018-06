La bonne nouvelle de la journée… pour ceux qui se rappelle encore de lui : Yves Jégo quitte la politique

Une très bonne décision. Cela lui fera du bien de voir combien la vie d’un entrepreneur en France est compliquée. Et cela favorise le renouvellement des élus, une chose très nécessaire :

Le 15 juillet je quitterai la vie politique nationale et la vie parlementaire. pic.twitter.com/Nqa0rbzzST — Yves Jégo (@yvesjego) 18 juin 2018

On ne va pas le regretter. Si ça pouvait donner des idées à Juppé, Raffarin, Debré, et de l’autre côté Lang, Hollande, etc. sans oublier leurs conseillers Attali and Co, toute cette génération qui a fait de la France ce qu’elle est aujourd’hui, Yves Jégo pourrait se dire qu’il a fini par rendre service à son pays !