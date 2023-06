L’antichrist : déjà à l’œuvre ? (Frère Paul Adrien)

L’Antéchrist ou Antichrist est une figure commune aux eschatologies chrétienne et islamique, mais différente dans les deux religions. Elle apparaît dans les épîtres de Jean et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens de Paul de Tarse sous des formes variables, mais puise ses origines dans la notion d’« anti-messie » déjà présente dans le judaïsme. Le terme désigne parfois un individu — souvent monstrueux —, parfois un groupe ou un personnage collectif. Cet imposteur maléfique qui tente de se substituer à Jésus-Christ a nourri de nombreuses spéculations et interprétations dès les premiers développements du christianisme à travers la littérature patristique, qui se sont enrichies encore au fil des siècles, situant l’apparition de l’Antéchrist lors des dernières épreuves précédant la fin du monde :