Jordan Bardella a raison : 93% des vols sans violence commis dans les réseaux de transport sont le fait d’étrangers

En effet, le service du ministère de l'Intérieur qui produit des statistiques publiques sur l'insécurité et la délinquance indique, concernant les vols sans violence commis dans les réseaux de transport d'Île-de-France, qu’ils sont à 93% le fait de personnes étrangères. pic.twitter.com/3ZggHc1ihg

Plus globalement, dans les transports hors Île-de-France, 36% des auteurs de vols et violences sont de nationalité étrangère, cela grimpe à 75% dans la région francilienne. Sur la France entière, «plus de la moitié des mis en cause seraient de nationalité étrangère». pic.twitter.com/YFBCM9qxQK

— Le Figaro (@Le_Figaro) July 13, 2022