Un missile hypersonique chinois aurait volé à 7 344 km/h

La Chine a annoncé le 3 août avoir testé le « Starry Sky 2 », un missile hypersonique que les Etats-Unis ne pourraient a priori pas intercepter. De type waverider, ce prototype serait capable de voler à 7 344 km/h : l’équivalent de Mach 6, soit six fois la vitesse du son. D’autres armées tentent de développer ce type de technologie. La Russie avait annoncé, en mars 2018, avoir réussi ses premiers essais. L’armée américaine, elle, avait déjà effectué des tests dès 2010 et envisage la mise au point d’une arme hypersonique d’ici à 2023. Dans l’aviation civile, Boeing et Airbus travaillent elles aussi sur des appareils utilisant cette technologie :