LE MASQUE DE LA PEUR

Le masque, encore lui. Transformé en muselière pour nous faire taire, pour nous traumatiser, pour nous défigurer. Il faut regarder un montage vidéo trouvé sur le Salon Beige démontrant en deux minutes combien en mars et avril les responsables médicaux et politiques se sont moqués de nous en nous disant que le masque était inutile sinon dangereux. https://twitter.com/i/status/1294931751324835842



Un sévère rappel vers quoi ce monde politico-médiatique veut nous entraîner : l’abrutissement par la peur. Alors ce masque que des millions de Français arborent dans nos rues devenus fantomatiques où chaque visage se rassemble, est-il si nécessaire que cela ? Sur C News, lundi, Bruno Megarbane, chef du service de réanimation à Lariboisière a rappelé ce que les professeurs Perrone, Raoult, Toussaint n’ont cessé de répéter avant de n’être plus invités par les médias : « le port du masque dans l’espace libre généralisé n’a pas d’intérêt épidémiologique ». Alors pourquoi notre distingué médecin devenu ministre de la Santé, Olivier Véran, veut-il nous l’imposer partout et pour tous.



Il est désormais clair que l’on veut nous foutre la trouille en pensant qu’ainsi, nous allons éloigner le virus de nos frontières. Mais comment ne pas penser que les chiffres que nos médias nous livrent brut et sans réflexion sont non pas faux mais trompeurs. N’est-il pas évident que plus on testera, plus on trouvera des cas positifs du Covid-19, en constatant toutefois que ce virus se fait de plus en plus inoffensif vu le nombre des décès et d’hospitalisations en réanimation qui ne cesse de baisser.



Le docteur Martin Blanchier est plus radical. »L’obligation de porter le masque en extérieur ce n’est pas une recommandation scientifique, c’est de l’affichage politique. », Par contre, il encourage les Français à le mettre dans un lieu clos où la distanciation de 2 mètres n’est pas possible. Je note cette réflexion très pertinente d’un internaute sur facebook : « combien de gens changent leur masque jetable toutes les quatre heures ou lavent tous les jours leur masque en tissu…La réalité de la situation témoigne du fait que la majorité d’entre nous, conserve un masque dans sa poche, dans un sac à main, dans sa voiture, et que nous réutilisons plusieurs fois et plusieurs jours, un même masque…. Dans les temps à venir, nous serons bombardés de discours alarmants, dont celui sur le rebond de l’épidémie et la deuxième vague. C’est à cette fin que le chaos et l’angoisse s’installent dans la population. «



L’éminent microbiologiste Antoine Khoury est très catégorique : « les masques qui sont sur le marché ne font rien pour protéger les gens du virus : ils ne sont pas stériles et il ne faut pas les porter plus de 15 à 20 minutes, sinon ils vont se transformer en incubateurs à bactéries. Et c’est encore pire pour les masques en tissus : de véritables ramassis de bactéries parce qu’ils sont poreux ». Ne me dites pas que les éminents experts du Conseil Scientifique l’ignorent.



Ignorent-il aussi que ce que nous expirons passe au travers de ce masque dont chaque maille peut laisser sortir jusqu’à trente virus à chaque expiration. Alors que ce masque nous empêche de respirer correctement, qu’il nous prive d’une partie de l’oxygène ce qui a pour effet d’affaiblir notre système immunitaire, qu’il nous fait respirer notre propre CO², lorsqu’il nous fait respirer nos propres résidus dont notre corps ne veut plus,comme les bactéries, les virus, les déchets.



Alors pourquoi veut on nous imposer cette muselière si ce n’est pour entretenir notre peur ?



Nicolas Machiavel, un philosophe cher à Macron, nous offre la meilleure conclusion à cette..masquarade : « celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes ».



Floris de Bonneville