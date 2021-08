Afghanistan : Anne Sinclair tente de culpabiliser les Français

Stanislas Guerini (LREM) pense que c'est l'honneur de la France que d'accueillir 10 000 Afghans par an et 20 000 de plus cette année.

NON ! C'est l'horreur pour les Français et c'est un crime contre notre civilisation. Remballez vos trémolos @StanGuerini ! pic.twitter.com/GrH9fpU5iB

— 🇫🇷 Pierre Marionnet 🇫🇷 ♦️ (@PierreMarionnet) August 18, 2021