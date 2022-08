Il n’y a plus à débattre du lien entre immigration et délinquance :il est déjà tranché par les chiffres donnés par le Min de l’Interieur

↪️48% et 39% des actes de délinquance à Paris et Lyon commis par des étrangers

Ce n’est plus un débat mais un fait statistique. @CNEWS #hdpros2 pic.twitter.com/MzlfUuUyIU

— Pierre Gentillet (@Pierre_GTIL) August 17, 2022