En 2007 dans le cadre de la RGPP il a été demandé au DG de #Météo France ( un préfet) de sacrifier 500 postes de prévisionnistes : il a dit OK mais il me faut 500 « climatologues » en plus! #Corse @cassis_emma https://t.co/iP71VSCFKY

— Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) August 19, 2022