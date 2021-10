Pourquoi l’État attaque l’école à la maison ? (Jean-Baptiste Maillard)

L’école à la maison fait pâlir l’Éducation nationale ! Le recul démontre que les enfants sont sociables, curieux intellectuellement, en mesure de pratiquer toutes sortes d’activités tout en ayant le niveau scolaire attendu. Mais la loi sur le séparatisme, dite loi confortant le respect des principes de la République, promulguée le 24 août, remet en cause la primauté éducative des parents. Face à cette nouvelle atteinte aux libertés, Jean-Baptiste Maillard, secrétaire général de l’association “Liberté éducation”, publie avec son épouse Marie : “L’école à la maison, une liberté fondamentale”. Les auteurs expliquent pourquoi cette liberté consacrée par Jules Ferry dès 1882 (l’instruction est obligatoire mais non l’école) ne peut être soumise à un régime d’autorisation préalable et démontrent qu’elle n’est pas le fer de lance de l’islamisme ou du séparatisme :

Source : TV Libertés