Donc on a un taux d'incidence de la covid 19 d'environ 1 pour 10000, soit 0,01%. C'est le taux de vrais malades diagnostiqués, pas de tests positifs… Et sur cette base, certains parlent de confiner les non vaccinés! https://t.co/GJeerDVqm7

— Carl HUBERT (@carl_hubert) November 18, 2021